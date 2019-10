Apple Watch, finora, ha preso contatti con pochissime compagnie assicurative. Adesso, come riferisce CNBC, la Devoted Health è diventata la prima compagnia assicurativa sanitaria, con piani “Medicare” privati, ​​a offrire un Apple Watch nel pacchetto assicurativo. La Devoted Health è una compagnia assicurativa per le start-up, che afferma di voler dare un impronta tecnologica ai suoi piani Medicare Advantage.

Un rapporto di gennaio, affermava, che Apple aveva iniziato a collaborare con fornitori di piani Medicare, per sovvenzionare i costi dell’hardware di Apple Watch, e questo accordo con Devoted Health è un passo importante di questo progetto. Come spiega CNBC , la Devoted Health coprirà fino a 150 dollari all’anno, finanziando programmi e dispositivi indossabili come un Apple Watch. Il credito di 150 dollari, potrebbe aumentare nel tempo fino a 199 dollari, per un Apple Watch Serie 3, così come il nuovo Apple Guarda serie 5.

I Wellness Bucks sono essenzialmente una ripartizione delle spese che Devoted Health sta offrendo ai suoi clienti ogni anno. In una dichiarazione, il portavoce di Devoted Health Kenneth Baer ha dichiarato: “Siamo entusiasti di essere il primo piano Medicare Advantage a collaborare con Apple, e dare ai nostri clienti la possibilità di utilizzare le loro risorse per il benessere e la salute, con l’acquisto di un Apple Watch. L’uso di tecnologie innovative, per migliorare la qualità delle cure, è fondamentale nel nostro lavoro”.

Un vantaggio in più per monitorare la salute

Fino ad oggi, Apple aveva raggiunto con successo accordi come questo solo per piani non Medicare, come con la società UnitedHealthcare e la John Hancock. Con la società Aetna, aveva offerto programmi simili, per l^adozione di un Apple Watch per dipendenti e clienti assicurativi.

L’ampliamento della portata di Apple Watch a quelli coperti da piani Medicare privati, ​​ha il potenziale per aiutare coloro che potrebbero trarre il massimo vantaggio dalle funzionalità del dispositivo. Con funzionalità come il rilevamento delle cadute, il monitoraggio del cuore e altro, è facile capire perché un’azienda come Devoted Health vorrebbe consentire ai propri clienti di accedere a tali dati.