La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha finalmente deciso di rilasciare le sfide a tempo straordinario della Stagione X di Fortnite. Le challenge ufficiali sono ben 6 e possono essere completate fino a questa domenica. Nelle scorse ore è stata scovata un’ulteriore sfida, questa però è totalmente esclusiva. Di cosa si tratta?

Ebbene sì, pare che la casa del fenomeno videoludico voglia mettere alla prova i suoi videogiocatori. Nelle scorse ore questa ha reso disponibile una sfida della Stagione X che non è stata menzionata da nessuna parte. Si tratta di una vera e propria challenge segreta. La ricompensa, uno stile esclusivo per la Skin “The Scientist”. Andiamo a scoprire come fare per sbloccarla.

Fortnite: ecco la sfida segreta della Stagione X

Ci sono pochissimi giorni per portare a termine le sfide a tempo straordinario della Stagione X. Ancora meno saranno quelli per completare la challenge segreta per ottenere l’esclusivo stile della Skin The Scientist. La sfida segreta potrà essere completata solo dopo aver raccolto tutti e sei le note audio del visitatore. Dopodichè per poter sbloccare l’esclusivo stile non bisognerà fare altro che recarsi nel pannello di controllo sotto il razzo all’interno di uno dei magazzini di Dusty Depot. Basterà cliccare sul pannello per ricevere la variante bianca della Skin e del suo dorso decorativo.

Non è la prima volta che Epic Games decide di lanciare sfide segrete all’interno di Fortnite. Questa volta, però, il tempo per completarla risulta essere davvero poco. Lo stile della Skin diventerà sicuramente molto raro. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.