Una dieta sana può aiutare a combattere la depressione

Ci sono nuove prove che una dieta sana, che includa molta frutta e verdura e limiti alimenti altamente trasformati, possa aiutare a ridurre i sintomi della depressione. Uno studio randomizzato controllato pubblicato sulla rivista PLOS ONE rileva che i sintomi della depressione sono diminuiti significativamente tra un gruppo di giovani adulti dopo aver seguito un modello di alimentazione in stile mediterraneo per tre settimane. I partecipanti hanno visto il loro “punteggio” della depressione scendere dal range “moderato” fino al range “normale”, e hanno riportato anche livelli più bassi di ansia e stress.

In alternativa, i punteggi della depressione tra il gruppo di controllo dei partecipanti, che non hanno cambiato la loro dieta, non si sono mossi. Questi partecipanti hanno continuato a seguire una dieta più ricca di carboidrati raffinati, alimenti trasformati e cibi e bevande zuccherati. I loro punteggi di depressione sono rimasti nel range di “gravità moderata”.

“Siamo rimasti piuttosto sorpresi dai risultati”, ha detto alla ricercatrice Heather Francis, docente di neuropsicologia clinica presso la Macquarie University di Sydney, in Australia, tramite e-mail. “Penso che il prossimo passo sia dimostrare il meccanismo fisiologico alla base di come la dieta può migliorare i sintomi della depressione”, ha detto Francis.

La dieta aiuta ad alzare l’umore

Gli scienziati stanno imparando di più su come una dieta povera può aumentare l’infiammazione e questo può essere un fattore di rischio per la depressione. “Gli alimenti altamente trasformati aumentano l’infiammazione”, ha detto Francis. Inoltre, “se non consumiamo abbastanza alimenti ricchi di nutrienti, questo può portare a insufficienze di nutrienti, che aumentano anche l’infiammazione”, ha detto.

In questo studio, i partecipanti al braccio “alimentazione sana” dello studio hanno mangiato circa sei porzioni in più di frutta e verdura a settimana, rispetto al gruppo di controllo. I partecipanti “che hanno avuto un aumento maggiore dell’assunzione di frutta e verdura hanno mostrato il massimo miglioramento nei sintomi della depressione”, ha detto Francis.

Ai partecipanti è stato anche chiesto di aumentare il consumo di cereali integrali a tre porzioni al giorno raccomandate, nonché a tre porzioni al giorno di proteine ​​da carni magre, pollame, uova, tofu e fagioli. Inoltre, è stato detto loro di ricevere tre porzioni di pesce a settimana.

Per quanto riguarda i prodotti lattiero-caseari, la raccomandazione era di tre porzioni al giorno, senza zucchero. Ai partecipanti è stato anche chiesto di consumare tre cucchiai di noci e semi al giorno, oltre a due cucchiai di olio d’oliva al giorno, e sono stati invitati ad aggiungere spezie, tra cui la curcuma e la cannella.

Una delle carenze della scienza della nutrizione è che spesso si basa sul chiedere alle persone di ricordare ciò che hanno mangiato in passato. Dati i nostri ricordi imperfetti, queste misure possono essere inaffidabili. Ma questo studio ha incluso un modo intelligente per convalidare quante persone consumavano frutta e verdura. Utilizzando un dispositivo chiamato spettrofotometro, i partecipanti sono stati sottoposti a scansione dei palmi delle mani. Il dispositivo è in grado di rilevare il grado di giallo nella pelle, che è correlato all’assunzione di carotenoidi, che si ottiene dal consumo di frutta e verdura.