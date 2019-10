L’azienda della mela morsicata, Apple, lancerà molto presto un nuovo modello di auricolari true wireless. Parliamo della versione aggiornata degli iconici auricolari AirPods. L’arrivo del prodotto è stato confermato da un’icona scovata all’interno della prima beta di iOS 13.2. La seconda beta, invece, anticipa un altro dettaglio sugli auricolari. Di cosa si tratterà?

Gli AirPods di terza generazione saranno decisamente diversi dalle generazioni precedenti. Si parla, infatti, di auricolari che probabilmente saranno in-ear. Il design cambierà sensibilmente e le caratteristiche saranno considerate “Pro”. In questo articolo andiamo proprio a parlare di una di queste. Quale sarà la big feature degli AirPods di terza generazione? Scopriamola insieme.

Apple: gli AirPods di terza generazione avranno la funzione di cancellazione del rumore

Ebbene sì, i nuovi auricolari della mela morsicata saranno dotati di una delle funzioni più richieste dagli utenti. Dettagli in merito alla funzione di cancellazione del rumore erano già stati trovati all’interno della beta 1 di iOS 13.2. La beta 2, però, ci dice ancora di più. All’interno dei codici, infatti, è strata trovata un’animazione che mostra un’impostazione che permette di attivare la suddetta funzione. Ovviamente, l’interfaccia ancora non è visibile per tutti. Questa risulta essere nascosta solamente nei codici.

I nuovi auricolari della mela morsicata potrebbero arrivare molto presto. Ci sono molte probabilità che Apple decida di presentarli già questo mese, nel corso dell’evento dedicato ai nuovi MacBook Pro e iPad Pro. Quali saranno le altre novità che gli AirPods di terza generazione porteranno in campo? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.