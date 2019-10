La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, sta tenendo il silenzio assoluto sulla nuova stagione di Fortnite. L’effetto sorpresa, però, è stato letteralmente mandato in fiamme, nelle scorse ore, da un errore di Apple. Questa, infatti, ha pubblicato per sbaglio sull’App Store, una foto della nuova stagione del battle royale. Scopriamo tutti i dettagli.

Non è la prima volta che una nuova stagione del noto battle royale viene anticipata per sbaglio. Già in passato era capitato con aziende diverse da Apple. Il colosso di Cupertino ha pubblicato una foto che lascia poco all’immaginazione. Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni emerse.

Fortnite: mappa di gioco completamente nuova e tante altre novità

La foto mostra una serie di personaggi intenti a guardare l’orizzonte. La mappa del battle royale risulta essere palesemente diversa da quella vista fino ad ora. Finalmente arriverà la tanto richiesta mappa nuova. Sembra che anche i personaggi standard subiranno dei cambiamenti. Questi, infatti, avranno un abbigliamento differente. Nella foto si scorgono delle barche. Sarà che queste potranno essere utilizzate come veicoli?

La nuova stagione di Fortnite sarà considerata con un vero e proprio nuovo inizio. Sembra che questa non verrà chiamata “stagione 11” bensì “capitolo 2”. Un nuovo inizio, appunto, con una mappa e una storia differente. Ricordiamo che la nuova stagione verrà rilasciata domani dopo l’evento speciale “la fine”. Epic Games, a differenza di quanto accaduto con le stagioni precedenti, non ha deciso di rilasciare nessun tipo di teaser trailer fino al lancio ufficiale. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.