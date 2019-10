L’attesissima Playstation 5 sarà presentata ufficialmente durante le vacanze natalizie del 2020 assieme al nuovo dualshock 5. La notizia è ufficiale, di fatto è stata la stessa sony a comunicarlo tramite un forum americano.

Le novità che dovrebbe integrare sono tantissime, una è però certa, sarà dotata di un nuovissimo controller ricco di nuove funzionalità. Ovviamente un controller sarà compreso quando acquisterete la console.

PS5: ecco le novità del nuovo Dualshock 5

Innanzitutto vogliamo precisare che il nuovo Joystick non ha un vero e proprio nome, dunque dualshock 5 non è da considerare come nome definitivo. Definitivo è invece il nuovo sistema di feedback tramite vibrazione dello stesso.

Di fatto si passa da un sistema di vibrazione con effetto rumble ad un sistema di feedback aptico. Sony ha lavorato su questo per consentire al giocatore di vivere al meglio le varie situazioni del gioco.

In parole povere, il pad avrà una migliore precisione nella vibrazione e sarà dotato di un dispositivo che modificherà la resistenza dei tasti in base alle situazioni. Ad esempio, il tasto sarà più duro se stiamo scoccando la freccia di un arco o se guidiamo un’auto su uno sterrato.

Niente di ufficiale riguardo la presenza o meno del display sul controller, non sappiamo se siano caduti tutti i rumor o se Sony voglia tenere in serbo questa come mossa segreta per sbaragliare la concorrenza.

Una cosa è certa, quella di cui vi stiamo parlando è una console con i fiocchi. Non abbiamo dubbi che conquisterà il mercato, a meno che la famigerata Xbox Scarlet non riesca ad inventarsi qualcosa di meglio.