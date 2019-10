Apple Pencil è uno degli accessori più amati presentati dalla casa della mela morsicata. La famosa matita da disegno nata insieme agli iconici iPad Pro, risulta essere un vero portento sotto molti punti di vista. Il device è arrivato alla seconda generazione esattamente un anno fa. Sembra, però, che Apple stia già lavorando al suo successore. A confermarlo, un brevetto presentato negli scorsi giorni.

L’oramai iconica matita della mela morsicata risulta essere, ad oggi, un prodotto perfetto. La seconda generazione non ha fatto altro che migliorare le poche cose che “stonavano” nel primissimo modello lanciato. Come potrebbe essere la terza generazione del dispositivo? Andiamo a scoprire di cosa parla il nuovo brevetto.

Apple Pencil con feedback tattile in arrivo in futuro?

Il brevetto presentato negli scorsi giorni dalla casa della mela morsicata ha fatto il giro del web in pochissimo tempo. Questo, parla di una particolare ed innovativa tecnologia che introduce il feedback tattile nella famosa matita. Si parla in particolare di “stilo con influenza magnetica esterna”. Una tecnologia di questo tipo potrebbe far fare un enorme salto in avanti al già perfetto prodotto di Cupertino. Si è ipotizzato che Apple possa sfruttare la tecnologia per migliorare l’esperienza di utilizzo della matita.

Trattandosi di un brevetto, non sappiamo se Cupertino poterà mai a termine il progetto. Ciò che è certo è che l’azienda è già al lavoro su una nuova generazione dell’iconica matita. Quando vedremo debuttare il nuovo modello? Sicuramente non quest’anno. E’ probabile che il lancio ricadrà tra il 2020 e il 2021. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.