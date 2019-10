Questa Stagione X di Fortnite è stata in assoluto quella più piena di misteri. Fino all’ultimo giorno, Epic Games, ha tenuto nascosto ogni singolo dettaglio in merito alla nuova stagione. La verità si scoprirà solamente stasera nel corso dell’evento unico “la fine”. Cosa ci dobbiamo aspettare?

Epic Games risulta essere sempre molto brava a creare suspense all’interno del suo noto battle royale. Con la Stagione X, la casa ha deciso di stravolgere le carte in tavola. L’evento, infatti, ricade nello stesso giorno in cui debutterà la nuova stagione del gioco. Ci aspettiamo qualcosa di davvero spettacolare. Scopriamo insieme i primi dettagli.

Fortnite: l’evento “la fine” porterà all’inizio di un nuovo capitolo del gioco

Fino ad ora, tutte le stagioni del gioco sono state collegate tra loro da un filo logico. La nuova stagione, invece, potrebbe essere un vero e proprio nuovo inizio. Vi abbiamo già parlato della foto emersa sull’App Store che anticipa il nome della prossima stagione. Questa, infatti, si chiamerà “capitolo 2”. Partendo da ciò, alcuni dataminer hanno già dato piccoli dettagli in merito all’evento di stasera. Sembra, infatti, che assisteremo al lancio del razzo di Magazzino Ammuffito. Dopodiché i giocatori verranno risucchiati all’interno della sfera di Sponde del Saccheggio e verranno teletrasportati in un luogo dove potranno dare un primo sguardo a quella che sarà la nuova mappa di gioco.

Ovviamente, tutto questo non è stato confermato ufficialmente da Epic Games. La verità a riguardo si scoprirà solamente stasera, alle ore 20:00 italiane. Come al solito, sarà attivata una particolare modalità 20/30 minuti prima dell’inizio dell’evento. Ricordiamo che l’evento sarà visibile solo in diretta, non ci sarà nessun modo di riviverlo in game dopo tale ora. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.