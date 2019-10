Samsung: la festa dei 10 anni è stata un fallimento, ma si rifarà

Sono tantissime le aziende che puntano forte nel campo dell’elettronica, dagli smartphone ai tablet, fino ai tanto ben visti smartwatch. Non si può negare, però, che una linea in particolare ha avuto sempre grande successo e continua ad averlo, ovvero la serie Samsung Galaxy, che inizialmente era composta esclusivamente da smartphone, e poi negli ultimi anni ha visto l’ingresso anche di tablet e smartwatch.

Il 10 Ottobre, tre giorni fa, Samsung ha deciso di festeggiare i 10 anni della linea Galaxy con una grande festa sul suo sito, ovvero con prodotti dalle 22.00 all’1 di notte in grande sconto, con l’uscita di uno ogni dieci minuti. Le cose, però, non sono andate come previsto.

La delusione dei fan di Samsung

C’era grande attesa per la promozione, con moltissimi fan e acquirenti di Samsung collegati dalle 22 sul sito per approfittare di qualche ottima offerta. L’evento è iniziato puntualmente, però subito si è notato un problema, che poi è stato permanente, ovvero non faceva aggiungere niente al carrello. In poche parole, i prodotti scontati uscivano ogni 10 minuti, come scritto, però nessuno poteva acquistarli.

Ciò ha suscitato molta ira e proteste da parte di numerosi utenti sulle varie piattaforme social dell’azienda, che così poi si è scusata: “La festa non è cancellata, ma solo rimandata. Vi ringraziamo per essere arrivati così numerosi e ci scusiamo per non essere riusciti a festeggiare insieme oggi. Rimanete con noi per conoscere data ed ora del prossimo appuntamento.”

Non resta che aspettare novità da parte di Samsung e se effettivamente recupereranno dopo questa brutta figuraccia, che ha lasciato molti utenti delusi.