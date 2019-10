L’azienda della mela morsicata, Apple, ha aggiornato più volte la sua gamma di computer portatili nel corso di questo anno. Se da una parte abbiamo visto nascere varianti decisamente più potenti di alcuni modelli, dall’altra ne abbiamo visto morire altri. Tra questi, uno che decisamente mancherà a molti, sarà MacBook 12”. Le ultime scorte del device sono in offerta su Amazon. Ora è un ottimo momento per portarsi a casa il piccolo gioiellino di Cupertino.

Apple ha pensato bene di fare fuori il laptop più piccolo dal suo catalogo. Questo, perché l’arrivo del nuovo MacBook Air ha reso, in un certo senso, il device inutile. Ancora oggi, però, ci sono persone che vorrebbero acquistare un portatile dalle dimensioni ridotte come quelle di MacBook 12”. E’ a ragione di ciò che Amazon ha deciso di mettere in sconto le ultime scorte del prodotto. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Amazon: MacBook 12” allo strabiliante prezzo di 999 euro

MacBook 12” risulta essere uno dei prodotti più rivoluzionari mai lanciati dalla casa della mela morsicata. Questo, è stato aggiornato per diversi anni prima di essere gettato nel dimenticatoio. L’ultimo modello (2017) risulta essere in super sconto su Amazon. Questo, infatti, propone le ultime unità del tanto amato device al costo di 999 euro. Parliamo di uno sconto che raggiunge quasi il 40% rispetto al costo di listino di 1549 euro.

Ricordiamo che la versione in offerta risulta essere quella con memoria interna da 256 GB e con processore Intel Core m3 dual core a 1.2 GHz. La promozione risulta essere a tempo limitato e potrebbe terminare da un momento all’altro. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.