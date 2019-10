Dieta chetogenica, ecco 4 errori che bisogna evitare

La dieta chetogenica è un regime alimentare molto seguito da chi vuole perdere peso in modo alternativo. Ecco alcuni errori da non fare.

Per mantenere un corretto assetto psicofisico, è molto importante fare esercizio fisico ma anche controllare l’alimentazione, motivo per cui tantissime persone, sportive e non, seguono delle diete. In questi ultimi anni, nello specifico, un regime particolare ha preso molti consensi, ovvero la famigerata dieta chetogenica. Essa consiste nel far perdere peso mangiando pochissimi carboidrati giornalieri, circa 30 gr, moderate quantità di proteine ed alti livelli di grassi, quindi una dieta abbastanza controversa per l’obiettivo che si pone.

Alcuni errori da non commettere con la dieta chetogenica

Sebbene possa sembrare facile seguire questo regime alimentare, non è così, anzi bisogna prestare molta attenzione, serve forza di volontà, e bisogna cercare di evitare alcuni comuni errori che elencheremo qui di seguito.