Il 2020 sarà un anno pieno di novità per la casa della mela morsicata, Apple. Oltre ai classici 3 iPhone rilasciati a settembre, infatti, vedremo anche un nuovo modello nel corso dei primi mesi dell’anno. Questo, dovrebbe fare in poco tempo il boom di vendite. Stiamo parlando, ovviamente, della seconda generazione di iPhone SE.

Indizi in merito al nuovo smartphone entry level della mela morsicata sono emersi già nelle scorse settimane. Sono mesi che i fan di Apple chiedono a gran voce una nuova generazione del dispositivo. Nelle corse ore, Ming-Chi Kuo ha deciso di dare interessanti informazioni in merito al nuovo smartphone. Andiamo a scoprirle insieme.

Apple: ecco come sarà il nuovo iPhone SE 2

Già qualche settimana fa, il noto analista aveva deciso di anticipare alcune delle feature del nuovo smartphone. Nelle scorse ore, questo torna a parlarne mettendo in gioco dettagli decisamente più precisi. Il nuovo iPhone SE 2 sarà molto simile ad iPhone 8 a livello di design. Questo, verrà proposto in ben 3 colorazioni differenti: grigio siderale, argento e rosso. Sarà possibile scegliere tra due configurazioni di memoria: 64 GB e 128 GB.

Il nuovo dispositivo sarà una vera e propria macchina da guerra a livello di prestazioni. Questo, infatti, dovrebbe montare lo stesso chip A13 presente sui nuovi iPhone 11 e iPhone 11 Pro. Per quanto riguarda la RAM, invece, questa sarà di 3 GB. Il prezzo di listino partirà da 399 dollari. Ciò significa che in Italia si supereranno facilmente i 500 euro. Lo smartphone dovrebbe essere presentato nel primo trimestre del 2020. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.