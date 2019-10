La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha fatto veramente il botto con l’ultimo evento della Stagione X. Questo, è stato definito da molti come il più soddisfacente mai rilasciato dall’azienda. Si conclude così un capitolo intero di Fortnite. La nuova Stagione, infatti, sarà un nuovo inizio.

L’evento tenutosi nelle scorse ore ha lasciato a bocca aperta la quasi totalità dei videogiocatori di Fortnite. Questo ha avuto una durata di circa 10 minuti ed ha avuto come protagonista il tanto chiacchierato lancio del razzo di Magazzino Ammuffito. L’evento si è concluso con un vero e proprio blackout di Fortnite che è andato avanti per ore. Cosa accadrà nella prossima Stagione?

Fortnite: hype alle stelle per la nuova Stagione del battle royale

La scelta di Epic Games di mandare offline i server per un lungo periodo è stata molto coraggiosa. Per fortuna, questa non ha fatto altro che bene al noto videogioco dell’azienda. L’hype è salito alle stelle. La nuova Stagione 1 del Capitolo 2 (così si chiamerà la nuova season) sarà un vero e proprio portento. Nel momento in cui scriviamo, Epic Games non ha ancora mandato up i server. Tuttavia, l’attesa potrebbe presto giungere al termine.

Sono comparsi online diversi leak in merito alla nuova Stagione. Pare, infatti, che questa volta le novità saranno davvero una miriade. A corredare il tutto, poi, ci sarà una nuovissima mappa di gioco. Pubblicheremo un articolo con tutte le novità della nuova Stagione appena questa verrà rilasciata. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.