Il marchio britannico McLaren ha annunciato che presenterà una nuova supercar stradale, che sarà costruita sulla base della 600LT ma ispirata alla GT4. La vettura sarà prodotta soltanto in serie limitata.

Esteticamente la vettura richiama anche il desing della MSO X 570S, un’auto che sicuramente non passerà inosservata. A dare la notizia in anteprima è stato il magazine britannico Autocar, il quale ha potuto provare in esclusiva il prototipo della vettura.

McLaren 620R: ecco questa fantastica supercar stradale

McLaren 620R, questo il nome della nuova vettura di Woking. Fantastico e anche appariscente il grande spoiler posteriore e molto interessante la sistemazione degli splitter anteriori.

Lato posteriore che si caratterizza anche per la presenza dei terminali di scarico posti in basso, a differenza della 600LT e della GT4 dove sono posti in alto, sotto lo spoiler.

Secondo quanto riporta Autocar, sembra che a dare vita a questa McLaren 620R ci sia un v8 da 3,8 litri biturbo, ovvero il medesimo motore utilizzato sulla 600LT. Il nome però fa pensare che potrebbe essere aumentato di potenza, che potrebbe appunto arrivare a 620 CV.

Come già detto, l’auto sarà prodotta in serie limitata, per clienti ben selezionati. Purtroppo non ci sono ancora informazioni ufficiali, bisognerà aspettare il 2020 per poter avere le prime specifiche ufficiali.