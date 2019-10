Microsoft vuole migliorare la connessione Internet globale

L'azienda americana Microsoft ha deciso di migliorare ulteriormente la connessione Internet in tutto il mondo, migliorandola in Sud-America e in Africa

Internet ormai è diventato un elemento indispensabile per noi stessi e la società. Tutto si fa tramite rete e le persone si collegano tra di loro anche grazie la rete. Nonostante ciò, se nella maggior parte del mondo la rete Internet è ben strutturata e presente, ci sono altre zone, soprattutto quelle più povere, dove ci sono grandi difficoltà a connettersi. Anche in questo ambito, quindi, si nota la diseguaglianza sociale.

Per risolvere ciò e migliorare questa condizione, Microsoft ha lanciato l’iniziativa Airband nel 2017, con l’obiettivo di allargare la connettività Internet e connettere 40 milioni di persone in più entro Luglio 2022. Nello specifico si vuole arrivare anche in zone trascurate in America Latina e nell’Africa subsahariana.

L’iniziativa globale di Microsoft

L’iniziativa Airband di Microsoft ha avuto un ottimo successo ed è stata molto apprezzata. In Colombia, ad esempio, ha completato un piccolo progetto per collegare due scuole e cinque fattorie a Internet utilizzando la tecnologia TVWS, ed è stata anche fortemente migliorata la rete per connettere ulteriori 6 milioni di persone colombiane che vivevano in zone rurali. Un altro esempio è in Ghana, dove grazie alla tecnologia detta in precedenza potranno utilizzare la banda larga ulteriori 800.000 persone.

Microsoft, però non è l’unica azienda a concentrarsi su queste attività. Anche Google ha lanciato recentemente l’iniziativa “Next Billion Users” che mira a rendere i suoi servizi disponibili a più persone in tutto il mondo, così come Facebook che ha esplorato di tutto, dai droni Internet ai satelliti, nella sua ricerca per consentire a più persone di connettersi a Internet. Ovviamente, seppur sia un bel gesto quello che svolgono le aziende c’è sempre una motivazione secondaria e non di poca importanza strategica, ovvero ogni nuovo utente di Internet è un altro potenziale cliente.