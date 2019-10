Google Pixel 4 e 4 XL sono stati ufficializzati, scopriamoli meglio

Tra le varie aziende che si concentrano nel campo degli smartphone, nonostante Apple, Samsung e Huawei hanno il predominio, anche Google, l’azienda statunitense con sede a Mountain View in California, cerca di impegnarsi sul lato hardware.

Infatti, se dal punto di vista software Google è in costante lavoro per migliorare il suo software Android, in campo hardware finalmente ha ufficializzato i nuovi top di gamma Google Pixel 4 e 4 XL. Scopriamoli nel dettaglio.

Ecco i nuovi Google Pixel

Per quanto riguarda i display, il Google Pixel 4 ha un display da 5,7” OLED con risoluzione FHD+, mentre la versione 4 XL da 6,3′‘ OLED con risoluzione QHD+. Dal punto di vista tecnico, i due smartphone equipaggiano il SoC Qualcomm Snapdragon 855, supportato da 6GB di memoria RAM e da 64/128GB di memoria interna, in base al taglio che si decide di acquistare.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, per la prima volta in casa Pixel, è presente una doppia fotocamera posteriore da 12 MegaPixel Dual-Pixel con OIS e apertura f/1,7, affiancata da una 16 MP Telefoto con apertura f/2,4. Entrambe sono posizionate all’interno di un modulo quadrato in leggero rilievo rispetto al retro in vetro dello smartphone. La fotocamera anteriore è di 8 megapixel e si trova sul bordo superiore. Inoltre, ci saranno prestazioni migliorate negli scatti per lo zoom digitale e la funzione Live HDR+, in grado di mostrarci in tempo reale tutte le correzioni che verranno applicate allo scatto finale.

Gli smartphone sono acquistabili in preordine sul sito Google dal 21 Ottobre, con spedizioni che partiranno tre giorni dopo. Ecco i prezzi per i rispettivi tagli: