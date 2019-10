La zucca è uno dei principali simboli di Halloween. Una delle grandi tradizioni per godersi la notte più terrificante dell’anno è scolpire, appunto, le zucche. Questa ha la sua origine in Irlanda e Scozia. Si ritiene che questo grande frutto guidi le anime buone e allontani gli spiriti maligni.

Origine della zucca di Halloween

Contrariamente a quanto molti credono, l’origine della zucca di Halloween non è negli Stati Uniti, ma in Irlanda e Scozia. La teoria più diffusa ha Jack O’Lantern come avaro come protagonista.

Jack era un contadino che è riuscito a ingannare il diavolo due volte. Usando un crocifisso, lo prese e lo costrinse a fare una promessa: che non avrebbe mai preso la sua anima. Una volta che Jack fosse morto, non sarebbe potuto andare in paradiso o all’inferno.

Il contadino si vide solo e al buio e decise di prendere un carbone acceso per metterlo dentro una rapa vuota. Da allora, Jack continua a vagare per l’eternità in cerca di riposo che non riesce mai a trovare.

La cattiva immagine della zucca nell’antica Grecia

Nell’antica Grecia, questo era un frutto che aveva una pessima reputazione. Era considerato un alimento non afrodisiaco e veniva solitamente usato per annullare la libido di uomini e donne, evitando così l’esplodere dell’amore.

Dalle zucche…

Una delle tradizioni più curiose legate alle zucche ebbe luogo molti anni fa nelle zone rurali della Catalogna. Quando un pretendente veniva invitato a mangiare a casa della ragazza, poteva incontrare due situazioni molto diverse. Se la sua famiglia gli offriva il fuoco per il tabacco, si supponeva avrebbe approvato la relazione. Se, al contrario, gli servivano un piatto di zucca, il giovane doveva presumere che sarebbe stato respinto e che avrebbe dovuto andarsene.