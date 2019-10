L’azienda della mela morsicata, Apple, fa un grosso passo avanti nello sviluppo della sua catena produttiva. In questi giorni è stato ufficialmente dato il via alla produzione di massa degli iPhone XR all’interno dell’India. Ciò dopo settimane di prova all’interno dello stabilimento. Sarà l’inizio di un progetto più ambizioso?

Sono oramai mesi che si parla della produzione di smartphone di fascia alta all’interno del paese orientale. Apple ha appositamente fatto costruire degli stabilimenti in India in grado da poter sviluppare le tecnologie necessarie per gli smartphone di fascia alta. Il primo iPhone ad inaugurare il progetto è iPhone XR. In arrivo, però, anche iPhone 11.

Apple: in futuro anche iPhone 11 sarà prodotto in India

Dopo le varie problematiche insorte tra gli Stati Uniti e la Cina, Apple ha subito messo gli occhi su uno dei mercati più floridi di sempre, quello indiano. La costruzione dei nuovi stabilimenti è stata una delle scelte più sagge che l’azienda potesse fare. Gli iPhone XR prodotti in India non saranno destinati solamente al paese indiano. E’ stato confermato, infatti, che parte della produzione sarà esportata anche in altri paesi, tra cui l’Europa.

Si parla già dell’inizio della produzione di un altro grande smartphone della mela morsicata, iPhone 11. Si hanno dubbi, invece, per quanto riguarda iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. Produrre iPhone XR in India farà risparmiare ad Apple il 20% dei costi di produzione. Ciò, però, non farà abbassare il listino dello smartphone all’interno del paese. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.