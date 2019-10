La casa della mela morsicata, Apple, ha rilasciato nelle scorse ore la terza beta di iOS 13.2 in esclusiva per gli sviluppatori. La nuova beta arriva dopo pochissimo tempo dal lancio della precedente, circa una settimana. L’azienda di Cupertino è sempre più motivata a fare un ottimo lavoro. Cosa sarà cambiato?

Apple sta realmente cercando di essere più efficiente quest’anno dal punto di vista dei software. Gli aggiornamenti software di tutti i tipi arrivano con una velocità impressionante. Non vi è bug che regga, ognuno viene risolto nel minor tempo possibile. Peccato, però, che ogni volta se ne presentino di nuovi. Cosa cambierà con questa terza beta di iOS 13.2?

iOS 13.2 beta 3: ulteriori correzioni di bug e miglioramenti di stabilità

Sono molti gli utenti che lamentano ancora oggi problemi con il nuovo sistema operativo della mela morsicata. iOS 13 è decisamente un salto avanti per il colosso di Cupertino. Bisogna ammettere, però, che questo non risulta essere ancora perfetto come i precedenti iOS. La terza beta di iOS 13.2 non porta in campo novità sostanziali. Pare, infatti, che l’update si soffermi sulla correzione di bug e sul miglioramento della stabilità. In questo modo il sistema dovrebbe risultare decisamente più affidabile.

Ricordiamo che nonostante tutto, iOS 13 risulta essere uno dei software Apple più elogiati di sempre. Ancora non abbiamo notizie in merito al rilascio di una possibile beta pubblica. Tuttavia, è molto probabile che questa venga resa disponibile a breve. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.