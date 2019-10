Waze, arriva la funzione che ti avvisa su quanto costa un pedaggio

Con lo sviluppo di Internet e delle applicazioni, anche il metodo di orientarsi durante un viaggio o un tragitto è cambiato. Se prima infatti si utilizzavano le cartine geografiche o si chiedevano informazioni ai passanti, ora ormai tutti utilizzano i navigatori satellitari, o sui propri smartphone o direttamente installati nelle auto.

Uno tra i navigatori satellitari più vecchi ed apprezzati è Waze, acquistato nel lontano 2013 da Google. Waze è un’ottima applicazione basata sul concetto di crowdsourcing, ovvero oltre a guidare le persone le mette anche in contatto, diventando a sua volta un vero e proprio social. Le persone possono informare la community di incidenti, rallentamenti su determinate strade o altro.

La nuova funzione di Waze

Recentemente, dopo l’aggiornamento che ha permesso di usare le mappe anche in modalità offline, è stata rilasciata una nuova funzione molto utile, ovvero quella di calcolare il costo del pedaggio autostradale. Basta inserire l’autostrada, la partenza e dove si è diretti per sapere il costo preciso. La nuova funzionalità consentirà agli utenti di visualizzare e confrontare i costi del pedaggio per le strade a pagamento, scegliendo così l’opzione migliore e considerando anche l’ora più conveniente per partite.

Ricordiamo che lo sviluppo della funzione, a livello locale, è stato possibile grazie al lavoro della Community di volontari di Waze che racchiude oltre 30.000 Map Editor attivi ogni mese. La Community ha contribuito a raccogliere e inserire le informazioni sui costi dei pedaggi sottolineando così come questa applicazione non sia un semplice navigatore satellitare, ma anche un vero e proprio social.