Dopo che Apple ha rivelato per sbaglio l’icona all’interno della beta di iOS 13.2, tutti non fanno altro che parlare di come saranno i nuovi e “rivoluzionari” AirPods di terza generazione. Gli auricolari true wireless di Cupertino sono i più amati in assoluto a livello globale. Di conseguenza, ci si aspetta grandi cose dalla terza generazione.

Qualche dettaglio in merito ai nuovi auricolari era già stato dato dalla beta stessa di iOS 13.2. Pare, infatti, che questi supporteranno la funzione di cancellazione del rumore. Questa feature migliorerà sensibilmente la qualità audio in luoghi aperti. Quali saranno le altre caratteristiche?. Ecco cosa hanno detto nelle scorse ore alcune fonti cinesi.

Apple: i nuovi AirPods di terza generazione si chiameranno “Pro”

Ebbene sì, questa sembra essere la prima novità in arrivo. Pare che i nuovi AirPods verranno denominati “Pro” al pari dei nuovi iPhone 11 Pro. Questo per differenziarli dagli attuali modelli di AirPods che rimaranno comunque in commercio. Gli auricolari avranno un design differente rispetto alla generazione precedente. Gli AirPods di terza generazione saranno auricolari in-ear. Il costo di questi dovrebbe essere decisamente più elevato rispetto a quello degli attuali modelli in commercio. Le fonti parlano di 260 dollari.

Stando sempre a quando dichiarato dalle fonti, i produttori del nuovo modello saranno principalmente Inventec e Lixun. Per quanto riguarda la commercializzazione, si parla di un lancio a sorpresa entro la fine di questo mese. Tuttavia, il parere degli analisti a riguardo è abbastanza discordante. Non ci resta che aspettare il presunto evento di ottobre e vedere cosa ne uscirà fuori. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.