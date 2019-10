L’azienda della mela morsicata, Apple, sta lavorando a molti progetti. Uno tra i più attesi risulta essere quello riguardante un nuovo MacBook Pro con rivoluzionario display da 16 pollici. Questo dovrebbe avere le stesse sembianze della variante da 15 pollici, ma cornici ridotte. Nelle scorse ore, scovati dettagli del nuovo dispositivo all’interno della beta di macOS Catalina 10.15.1.

Ebbene sì, Apple c’è cascata nuovamente. Dopo l’icona dei nuovi auricolari wireless AirPods di terza generazione scovata all’interno della beta di iOS 13.2, tocca a MacBook Pro 16”. L’icona del prodotto è stata trovata all’interno dell’ultima beta di macOS Catalina. Oramai i dubbi sono sempre meno, il nuovo portatile sta arrivando.

Apple: ecco il nuovo MacBook Pro con schermo da 16 pollici

L’icona scovata all’interno dei codici della nuova beta di macOS Catalina mostra un notebook molto simile a quello da 15 pollici attualmente commercializzato. A confermarci, però, che si tratta del nuovo modello da 16 pollici è la descrizione. Sono presenti ben due differenti icone con la descrizione “16 pollici”: una con MacBook Pro grigio siderale e una con MacBook Pro argento. Da come si può notare, le cornici del dispositivo appaiono leggermente più sottili rispetto a quelle presenti sull’attuale variante di MacBook Pro da 15”.

Ovviamente, Apple non ha proferito nessuna parola in merito alla faccenda. Ciò che risulta essere certo è che il nuovo portatile di Cupertino è in arrivo. L’evento di presentazione potrebbe tenersi stesso questo mese. In tal caso, l’uscita potrebbe ricadere prima di natale. I prezzi, ovviamente, saranno molto alti. Si partirà da una base di circa 3000 euro. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.