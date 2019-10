Cyberbullismo, lanciata una nuova campagna contro il fenomeno

In America è stata lanciata una particolare campagna ad interazione diretta contro il fenomeno purtroppo sempre più in crescita del cyberbullismo

Con l’avvento di Internet, c’è stata una rivoluzione in tutto, compreso anche nei fenomeni negativi, come il bullismo, che ha dato vita al cosidetto cyberbullismo. Con questo termine si indica un tipo di attacco ripetuto e offensivo attuato verso qualcuno mediante gli strumenti della rete come social, telefono ecc. Può essere di vario tipo, come il sexting, violazione di privacy ecc.

Per questo, in America è stato lanciato un nuovo video PSA anti-bullismo prodotto da Monica Lewinsky che consente agli osservatori di sperimentare cosa significhi essere vittime cyberbullismo in prima persona.

Lo spot contro il cyberbullismo

“The Epidemic”, questo il nome dello spot, inizia con un breve video che mostra Hailey, un adolescente americano, affetto da un virus sconosciuto.

È un’adolescente normale come gli altri ma spesso a causa del virus ha comportamenti strani che la diversificano dagli altri che la portano a essere vittima di cybebullismo

Successivamente, gli spettatori ricevono sul telefono gli stessi messaggi di testo che Hailey riceve in tempo reale. In questo modo, i partecipanti possono vedere i messaggi implacabili e inquietanti che ricevono le vittime del cyberbullismo. In questo modo si può analizzare ed osservare le persone cosa provano quando leggono questi messaggi così pieni di odio ed ingiustificati.

“Il bullismo è un’epidemia globale e spesso i segni possono essere difficili da vedere poiché gran parte di essa avviene online”, ha affermato Lewinsky in una nota. “Ma non commettere errori; ci sono conseguenze reali e offline che vanno dal male alla tomba. Con ‘The Epidemic’ stiamo lavorando per costruire una consapevolezza vitale, aiutare le persone a imparare l’empatia attraverso l’esperienza e ricordare a chiunque sia vittima di bullismo: per favore, non ‘ soffrire in silenzio “.