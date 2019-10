La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, è tornata a risplendere dopo un lungo periodo di buio. L’inizio del capitolo 2 di Fortnite ha portato la ventata di aria fresca che serviva al gioco per ritornare al suo splendore iniziale. Il 5 ottobre uscirà in tutti i negozi il bundle Fuoco Oscuro. Nelle scorse ore, un noto leaker ha svelato in anteprima le tre Skin contenute in esso. Scopriamole insieme.

I bundle di Fortnite sono sempre molto apprezzati dai videogiocatori. Negli ultimi tempi, infatti, Epic Games ha deciso di aumentare il numero di questi per Stagione. Il bundle Fuoco Oscuro, però, risulta essere decisamente più speciale degli altri. Questo, infatti, arriverà anche in tutti i negozi fisici. Ecco i primi dettagli.

Fortnite: ecco le tre Skin del bundle Fuoco Oscuro

Nonostante Epic Games non l’abbia ancora confermato, i dataminer sono riusciti a scovare all’interno dei codici di gioco quelli che saranno i tre costumi presenti all’interno del bundle Fuoco Oscuro in arrivo il prossimo 5 novembre in tutti i negozi. Le Skin saranno rispettivamente Shadow Ark, Molten Omen e Dark Power Chord. Tutte e tre ovviamente, saranno Skin leggendarie e saranno corredate dal loro rispettivo dorso decorativo.

Ricordiamo che le tre Skin non sono l’unica cosa ad essere presente nel bundle. Con esse, infatti, troviamo anche tre picconi doppi, tre Skin armi e un’emote. Il prezzo del pacchetto sarà di 30 euro. Questo dovrebbe rimanere in commercio fino al periodo natalizio. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.