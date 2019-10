L’esercizio fisico prima della colazione è ottimo per il benessere psichico

Fare esercizio fisico quotidianamente e seguire un corretto regime alimentare sono le basi per mantenere un ottimale stato di benessere psicofisico. I grassi vengono visti come il nemico principale di quest’ultimo, e perciò si leggono su Internet e in tv tantissimi metodi per perderlo, ma con dubbi risultati.

Riguardo a ciò, i ricercatori delle Università di Bath e Birmingham sembrano aver trovato un modo in cui le persone potrebbero effettivamente essere in grado di bruciare il doppio della quantità di grasso. Scopriamolo.

Fare esercizio fisico prima di colazione

Il modo è molto semplice, ovvero fare attività fisica a stomaco vuoto. Secondo lo studio, infatti, si potrebbero raddoppiare alcuni dei benefici semplicemente regolando i tempi in cui svolgiamo attività fisica.

Lo studio ha incluso 30 uomini classificati come obesi o in sovrappeso e ha confrontato i risultati di due gruppi di intervento (che hanno fatto colazione prima / dopo l’esercizio) e un gruppo di controllo (che non ha apportato cambiamenti nello stile di vita), spiega l’Università di Bath.

Dopo sei settimane, hanno concluso che i partecipanti che hanno fatto esercizio fisico prima della colazione hanno bruciato il doppio della quantità di grasso rispetto al gruppo che si è esercitato dopo la colazione. Questo accadeva a causa dei livelli più bassi di insulina durante l’esercizio fisico dopo aver digiunato, il che significa che una parte maggiore del grasso dei tessuti adiposi e il grasso all’interno dei muscoli veniva utilizzato come combustibile.

“I nostri risultati suggeriscono che cambiare i tempi di quando mangi in relazione a quando ti alleni può portare a cambiamenti profondi e positivi per la tua salute generale”, ha detto il dott. Javier Gonzalez del Dipartimento per la salute dell’Università di Bath.

“Abbiamo scoperto che gli uomini nello studio che si sono esercitati prima di colazione hanno bruciato il doppio della quantità di grasso rispetto al gruppo che si è esercitato dopo”, ha aggiunto. “È importante sottolineare che, sebbene ciò non abbia avuto alcun effetto sulla perdita di peso, ha migliorato notevolmente la loro salute generale.”