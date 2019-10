L’azienda della mela morsicata, Apple, è in procinto di lanciare un nuovo importante prodotto. Stiamo parlando, ovviamente, di un esclusivo modello di MacBook Pro con schermo da 16 pollici. Se ne parla oramai da più di un anno. Il tempo della sua uscita sembra essere finalmente arrivato. Nelle scorse ore è stato rilasciato uno dei concept più realistici del nuovo device di Cupertino. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Ming-Chi Kuo aveva iniziato a dare dettagli in merito ad un nuovo MacBook Pro con schermo da 16 pollici molti mesi fa. Tuttavia, le voci riguardo il nuovo portatile della mela morsicata si sono intensificate solamente nelle ultime settimane. Pare, infatti, che Apple terrà un evento speciale entro fine mese per rivelare al mondo il nuovo gioiello. Ecco il miglior concept mai realizzato.

Apple: il nuovo MacBook Pro 16” potrebbe essere così?

Il concept apparso online nelle scorse ore risulta essere davvero ben fatto. Lo stile è decisamente in linea con gli standard della mela morsicata. Il concept si ispira alle voci e alle informazioni trapelate in merito al nuovo dispositivo. Vediamo, infatti, un device molto simile al MacBook Pro 15” ma con bordi del display molto più sottili. Il concept mostra un portatile dalle forme decisamente più smussate rispetto a quelle dell’attuale gamma di MacBook Pro. Inoltre, si ipotizza come il device potrebbe avere 6 porte USB-C.

Ovviamente, quanto visto è solo frutto di immaginazione e non è stato confermato ufficialmente da Apple. Tuttavia, l’alta cura dei dettagli lo fa sembrare un lavoro di Cupertino stessa. Che il nuovo MacBook Pro 16” somigli davvero a questo? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.