La casa della mela morsicata, Apple, ha in serbo una miriade di prodotti da lanciare nel corso dei prossimi mesi. Nonostante ciò, questa pensa già a cosa potrebbe produrre in futuro. Nelle scorse ore è emerso online un brevetto presentato dall’azienda stessa che mostra un prodotto mai visto prima all’interno dell’ecosistema Apple, un anello smart. Di che prodotto si tratterà?

Ebbene sì, non è la prima volta che parliamo di brevetti alquanto singolari presentati dalla casa della mela morsicata. Molte volte questi non vengono portati a termine. Tuttavia, ce ne sono alcuni di cui ne vale la pena parlare. Quello presentato nelle scorse ore risulta essere uno di questi. Andiamo a vedere insieme come potrebbe essere il futuro anello Apple.

Apple ring: l’anello che lavora alla stessa maniera di Apple Watch

La casa della mela morsicata ha sorpreso davvero tutti i suoi fan nelle ultime ore dopo la presentazione del suddetto brevetto. Questo non fa altro che parlare di un vero e proprio anello smart da portare al dito. Il device sarebbe dotato di una serie di sensori in grado di rivelare diversi parametri vitali e monterebbe su di esso un piccolo schermo. Si tratterebbe a tutti gli effetti di un analogo di Apple Watch da portare al dito.

E’ ovvio che Apple troverà un impiego decisamente originale per l’accessorio. Questo, ovviamente, se la casa deciderà di portare a termine il progetto. Ciò che è certo è che questo risulta essere davvero ambizioso. Vedremo mai un anello smart targato Apple debuttare sul mercato? Se sì, non entro i prossimi due anni. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.