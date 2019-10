Nella sua casa di cura, la proprietaria Amy Archer-Gilligan era libera di uccidere. Gli abitanti di House Archer for the Elderly si moriva ad un ritmo allarmante: quarantotto persone tra il 1911 e il 1916. Sebbene possa sembrare normale in una casa di cura, la verità è che esse furono avvelenate.

Una storia raccapricciante

Archer House si trovava a Windsor, nel Connecticut. Era gestita dalla vedova Amy Archer-Gilligan, che frequentava la chiesa in modo assiduo. Rimase vedova due volte, dopo aver aperto la casa con il suo primo marito, John Archer nel 1907.

All’inizio del XX secolo le case di cura erano un concetto relativamente nuovo. In questo senso, Amy Archer-Gilligan era considerata una pioniera della salute in un momento in cui la supervisione del governo era praticamente inesistente. Nel 1909, tuttavia, gli amministratori di questa casa furono citati in giudizio dalla famiglia di un inquilino – o detenuto, come erano curiosamente chiamati all’epoca – per “disattenzione”, secondo un articolo pubblicato dalla Windsor Historical Society e scritto dal suo direttore Christine Ermenc. In tribunale, gli Archer pagarono cinque dollari (circa 4,6 euro), un importo elevato in quel momento, soprattutto perché il tasso di assistenza a vita a Casa Archer era di un dollaro (circa 0,91 centesimi). Alcuni inquilini pagavano a settimana, il che potrebbe aver portato loro la fortuna di godere una vita più lunga.

John Archer morì nel 1910, lasciando Amy Archer-Gilligan con una figlia di 12 anni da sostenere e le tasse da pagare. Quando i corpi iniziarono ad accumularsi a Casa Archer, la proprietaria sposò il vedovo Michael Gilligan alla fine del 1913. Morì pochi mesi dopo, nel febbraio del 1914. Prima di morire, ebbe il tempo di elaborare un nuovo testamento, volendo lasciare la proprietà alla sua nuova moglie.

Alcuni mesi dopo, nel maggio del 1914, morì un prigioniero della Archer House di nome Franklin Andrews. Quel giorno lavorava all’aperto nella proprietà. Sua sorella, Nellie Pierce, sospettava che qualcosa non andasse. Franklin Andrews le aveva già scritto, menzionando le innumerevoli morti di altri residenti. Tra i possedimenti di suo fratello, Nellie Pierce trovò lettere in cui Amy Archer-Gilligan gli aveva chiesto soldi.

Nellie Pierce espose i suoi sospetti sul giornale Hartford Courant. L’editore Clifford Sherman colse il suggerimento e i giornalisti fecero alcune ricerche, rilevando il tasso di mortalità inquietante alla Archer House negli anni precedenti. Osservarono uno schema: molti di questi decessi erano collegati a malattie legate allo stomaco. I giornalisti scoprirono presto che Amy Archer-Gilligan aveva acquistato una quantità impressionante di arsenico poco prima della morte del suo secondo marito – insieme a dosi regolari di morfina. La polizia fu informata e il corpo di Franklin Andrews fu riesumato. Il suo cadavere era nella tomba due anni fa, quando fu riportato alla luce. “Il corpo era ben conservato, così come gli abiti“, riferì il Courant il 26 giugno 1917. “Lo stomaco prima dell’autopsia sembrava gonfio“.

Quando fece l’autopsia, il dottor Arthur J. Wolff scoprì tracce di arsenico. Alice Gowdy, che occupava la camera da letto di Franklin Andrews, morì solo sei mesi dopo essere arrivata alla Archer House. La sua autopsia rivelò – di nuovo – l’arsenico. Il veleno fu trovato in altri tre corpi, incluso quello di Michael Gilligan, il secondo marito di Amy Archer-Gilligan.

Seguirono cinque episodi di omicidio ma, per ragioni poco chiare, Amy Archer-Gilligan fu processata solo per la morte di Franklin Andrews. Ma fu sospettata di aver ucciso tra le 24 e le 48 persone. “Non sono colpevole e mi impiccherò prima che lo provino“, disse Amy Archer-Gilligan alla polizia mentre la trascinavano via.

Il processo attirò il pubblico. L’aspirante drammaturgo Joseph Kesselring seguì il caso da adolescente, utilizzandolo come fonte d’ispirazione per il suo successo di Broadway del 1941 intitolato Arsenic and Old Lac, successivamente adattato per un film di altrettanto di successo.

Amy Archer-Gilligan, allora 43enne, fu dichiarata colpevole nel luglio del 1917 e condannata a morte per impiccagione. Ma fece appello – il governatore del Connecticut Marcus Holcomb le concesse la grazia – e fu sottoposta ad un nuovo processo nel 1919. Questa volta gli avvocati rivendicarono la follia. Alla fine, si dichiarò colpevole di omicidio di secondo grado e fu condannata all’ergastolo.

Morì il 23 aprile 1962 al Connecticut General Hospital for Insane di Middletown. La “fabbrica di omicidi” è ancora in piedi. La vecchia Archer House è stata ristrutturata in appartamenti e i crimini di Amy Archer-Gilligan sono stati dimenticati. “La maggior parte dei residenti non conosce la storia“, ha detto Christine Ermenc. “Di tanto in tanto, attiriamo visitatori nella nostra biblioteca – studenti delle scuole superiori o persone fuori città – che vengono appositamente per ulteriori informazioni su Amy Archer-Gilligan“, ha aggiunto.