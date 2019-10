Sembra che un nuovo bundle di Fortnite sia in arrivo all’interno dei negozi. A confermarlo, una serie di dataminer che hanno trovato chiari riferimenti di quanto appena detto all’interno dei codici dell’ultimo aggiornamento del noto battle royale. Si tratta di uno dei primi pacchetti del capitolo 2 di Fortnite in uscita. Le notizie in merito sono davvero poche. Tuttavia, i dataminer si sono già fatto un’idea.

I bundle di Fortnite continuano ad avere molto successo tra i videogiocatori. Epic Games ne ha pensati per tutti i tipi di gusti e prezzi. Questi possono essere acquistati, infatti, solamente tramite l’utilizzo di soldi reali. Di che natura sarà il nuovo pacchetto svelato dai dataminer?

Fortnite: sarà questo il nuovo Starter Pack della nuova stagione?

Il pacchetto scovato all’interno dei codici di gioco dai dataminer non ha un nome definito. Nei codici sembra chiamarsi “Proiettile Blu”, questo conterrà una Skin, il suo dorso decorativo e un piccone abbinato. Visto che siamo ad inizio season, in molti hanno azzardato che questo pacchetto sarà lo Starter Pack di questa stagione. Tuttavia c’è un dettaglio che sembra non tornare. Gli Starter Pack sono sempre corredati da 600 V-Buck e solitamente includono solo una Skin e un dorso decorativo.

A meno che Epic Games non abbia intenzione di cambiare le carte in tavola, il pacchetto sarà di altra natura. Al momento, però, non abbiamo informazioni certe per poterlo dire. Molto probabilmente, per conferme ufficiali bisognerà attendere il prossimo aggiornamento. Solo allora potremo dare un nome ufficiale al nuovo bundle. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.