Fortnite Capitolo 2 è uscito da circa una settimana e già cominciano a spuntare i primi problemini. Epic Games ha fatto un grosso lavoro questa volta. La mappa del noto battle royale è completamente nuova, così come la grafica e le meccaniche di gioco. Sono proprio queste ultime che hanno suscitato non poche preoccupazioni nei videogiocatori. Pare, infatti, che servirà una quantità spropositata di tempo per completare il Pass Battaglia della nuova stagione.

Nonostante l’avesse fatto solamente nel corso della precedente stagione, Epic Games ha deciso nuovamente di cambiare la meccanica con la quale i giocatori procedono in avanti con i livelli del Pass Battaglia. Vengono messe KO le stelle per passare all’esperienza e ad una serie di medaglie da guadagnare giornalmente. Questa nuova meccanica, però, non sembra convincere i videogiocatori. Perché?

Fortnite: Epic Games ha in serbo un colpo di scena?

L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi deve aver fatto i conti male. Secondo le stime fatte in merito alle nuove meccaniche di gioco, serviranno molte più ore questa volta per raggiungere il livello 100 dell Pass Battaglia. Si parla di più di 300 ore di gioco. Non c’è bisogno di dire che molti dei fan del gioco si sono infuriati dopo aver appreso la notizia. Fino ad ora, infatti, non era mai stato così difficile raggiungere il livello massimo del Pass Battaglia.

Parecchi hanno pensato che sia tutta una trovata di Epic Games per invogliare gli utenti ad acquistare singolarmente i livelli del Pass. Tuttavia, ci sta che nel corso delle settimane, l’azienda proporrà iniziative che faranno guadagnare esperienza extra agli utenti. Come andrà a finire la faccenda? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.