L’azienda della mela morsicata, Apple, ha lanciato iOS 13 circa un mese fa. Una delle feature più amate in assoluto è stata la Dark Mode. Apple ha a lungo elogiato questa nuova aggiunta al suo sistema operativo. La modalità oscura, oltre ad avere lo scopo di non affaticare gli occhi, risulta arrecare dei benefici energetici a tutti gli iPhone dotati di schermo OLED. Sarà davvero così?

Sappiamo tutti molto bene come funziona la tecnologia dei pannelli OLED. E’ basandosi anche su di questa che Cupertino ha deciso di lanciare la Dark Mode in iOS 13. L’utilizzo di temi scuri permette di risparmiare batteria in tutti quegli iPhone dotati di schermo OLED. Nelle scorse ore, un noto sito ha effettuato un test che dimostra che la Dark Mode fa risparmiare il 30% della batteria di un iPhone XS.

Apple: ecco l’effetto benefico della Dark Mode

Ad effettuare il test è stato PhoneBuff. Questo ha utilizzato due iPhone XS, uno con modalità oscura attiva e l’altro no. Il test si è basato sul far girare su entrambi gli smartphone le stesse applicazioni fino all’esaurimento totale della batteria. Ciò che ne è emerso fuori è impressionante. L’iPhone XS con Dark Mode disabilitata ha toccato lo zero quando l’altro aveva ancora il 30% di batteria.

Ricordiamo che il risultato vale solo per gli iPhone dotati di display OLED. I display LCD, infatti, consumano la stessa energia sia con temi chiari che con temi scuri. La Dark Mode risulta essere un ottimo modo per aumentare la durata della batteria del vostro iPhone X/XS/XS Max. Beh che dire, un motivo in più per testare il nuovissimo iOS 13. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.