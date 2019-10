Ultimamente stiamo parlando spesso del portatile della mela morsicata che dovrebbe vedere la luce a breve. MacBook Pro 16” è sulla bocca degli utenti Apple da mesi, il momento del suo debutto potrebbe finalmente essere arrivato. Nelle scorse ore, un report di Digitimes ha confermato che il portatile vedrà la luce sul mercato entro la fine di questo mese. Sarà davvero così?

Le opinioni in merito al lancio del nuovo portatile della mela morsicata risultano essere discordanti. C’è, infatti, chi sostiene che questo vedrà la luce solamente nel 2020. Tuttavia, ci sono buone possibilità di veder debuttare il device molto prima. Ecco quanto dice l’ultimissimo report di Digitimes.

Apple: MacBook Pro con schermo da 16 pollici sta per arrivare

Digitimes non ha nessun dubbio a riguardo, MacBook Pro con schermo da 16 pollici sta per arrivare sul mercato. Il suo debutto sarà entro la fine di questo stesso mese. Il design è già stato portato a galla più volte, questo sarà molto simile a quello di MacBook Pro 15”, ma con cornici decisamente più sottili. I processori dovrebbero anch’essi essere gli stessi degli attuali portatili con schermo da 15 pollici. Una novità sostanziale sarà la nuova tastiera a forbice che sarà decisamente più affidabile rispetto a quella a farfalla presente sugli attuali modelli in commercio.

Apple non ha ancora annunciato nessuna data ufficiale per un eventuale evento di presentazione. E’ molto probabile, però, che questa lo faccia a breve. Ricordiamo che la produzione massiva dei nuovi device è stata avviata già da un pezzo. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.