L’acidificazione degli oceani può causare estinzioni di massa

Secondo uno studio di fossili antichi, l'acidificazione degli oceani è in continuo aumento e può portare ad un collasso ecologico

Purtroppo sono sempre più noti e pesanti gli effetti dei cambiamenti climatici, non solo per noi stessi ma soprattutto per l’ambiente. Un esempio di questi è la continua e peggiorativa acidificazione degli oceani che, secondo antichi fossili, può causare l’estinzione di massa della vita marina.

Questo è dovuto al fatto che i mari stanno diventando sempre più acidi, in quanto assorbono le emissioni di carbonio dalla combustione di carbone, petrolio e gas. Gli scienziati hanno affermato che le ultime ricerche indicano che l’umanità sta rischiando un potenziale “collasso ecologico” negli oceani, in quanto essi sono tra i maggiori produttori di ossigeno, che noi respiriamo.

Il fenomeno di acidificazione degli oceani aumenta

Per provare ciò, un gruppo di ricercatori ha analizzato delle piccole conchiglie nei sedimenti depositati poco dopo che un meteorite gigante ha colpito la Terra, spazzando via i dinosauri e tre quarti delle specie marine milioni di anni fa. L’analisi chimica delle conchiglie ha mostrato un forte calo del pH dell’oceano nel secolo fino al millennio dopo lo sciopero.

Questo picco ha dimostrato che è stato l’impatto del meteorite che ha reso l’oceano più acido, dissolvendo efficacemente i gusci gessosi di molte specie. Gli oceani si sono acidificati perché il meteorite ha colpito le rocce vaporizzate contenenti solfati e carbonati, facendo piovere acido solforico e acido carbonico. Anche la distruzione di massa delle piante sulla terra dopo lo sciopero ha aumentato la CO2 nell’atmosfera.

“Mostriamo che l’acidificazione degli oceani può far precipitare il collasso ecologico”, ha dichiarato Michael Henehan presso il centro di ricerca tedesco GFZ per le geoscienze a Potsdam, che ha guidato lo studio. “Prima avevamo l’idea, ma non avevamo la prova empirica.”

I ricercatori hanno scoperto che il pH è diminuito di 0,25 unità di pH nei 100-1000 anni dopo l’accaduto. È possibile che ci sia stato un calo ancora maggiore del pH nel decennio o due dopo e gli scienziati stanno esaminando altri sedimenti con dettagli ancora più fini.

Henehan ha dichiarato: “Se 0,25 fosse sufficiente a far precipitare un’estinzione di massa, dovremmo essere preoccupati”. I ricercatori hanno effettuato la stima comparata che il pH dell’oceano scenderà di 0,4 unità entro la fine di questo secolo se le emissioni di carbonio non vengono fermate, oltre anche la temperatura ambientale che aumenterà probabilmente di 2°C.

Henehan ha dichiarato: “Potremmo pensare all’acidificazione come qualcosa di cui preoccuparci per i nostri nipoti. Ma se arriva veramente alla stessa acidificazione del confine, allora stai parlando di effetti che dureranno per tutta la vita della nostra specie. Sono trascorse centinaia di migliaia di anni prima che il ciclo del carbonio tornasse alla normalità “.