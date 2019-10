Gli MMO (Massive Multiplayer Online Games) sono il fenomeno videoludico più diffuso degli ultimi anni, dando vita a mondi in cui gli utenti possono approfittare di una grande libertà di azione per trascorrere qualche ora spensierata. Spesso, infatti, questi giochi diventano fucina di idee molto interessanti: di solito c’è un aggiornamento che ci permette di esplorare una mappa sconfinata mai vista prima, eventi a tema da condividere con una grande comunità con cui festeggiare le ricorrenze più simboliche dell’anno. Impossibile non citare quindi il padre di questo tipo di giochi: World of Warcraft.

World of Warcraft e il suo parente dall’aspetto più vintage, Wow Classic, quest’anno mirano a essere le destinazioni per gli appassionati di giochi online per queste festività di Halloween, grazie all’evento annuale Hallow’s End, in corso su entrambi i giochi. “Osservata sia dall’Orda che dall’Alleanza, Hallow’s End è una celebrazione della tregua tra gli Orchi e il Flagello. Molte novità attendono gli avventurieri in cerca di divertimento durante le vacanze, come la sfida del Cavaliere senza testa e l’introduzione di oggetti a tema come maschere e costumi“, si legge nella descrizione ufficiale dell’evento sul sito di Blizzard.

Il già vasto mondo di World of Warcraft si espande ancora di più con l’evento Hallow’s End

A causa di ovvie limitazioni ai contenuti, l’evento di Halloween di WoW Classic non sarà così profondo come l’evento previsto per la versione completa del gioco, anche se ci sarà sicuramente molto da vedere e da fare in entrambi i “mondi”. Per quanto riguarda ciò che sarà introdotto in World of Warcraft, le principali novità riguarderanno le missioni. I giocatori dell’Orda possono accedere alle missioni del Festival di Wickerman tramite Darkcaller Yanka, dalla Statua di Wickerman nelle radure di Tirisfal, mentre i giocatori dell’Alleanza troveranno missioni parlando con il sergente Hartman, a Southshore.

Simpatica è anche l’introduzione dell’oggetto Borsa della Zucca, una borsa che garantisce 16 slot, che sarà possibile ottenere da qualsiasi mostro sopra il livello 50 e che permetterà di viaggiare in qualsiasi locanda, una volta ogni ora, per ottenere un costume o un altro oggetto, come maschere e armi a tema.