Xiaomi, ecco il nuovo laptop Xiaomi Mi Notebook Pro

Negli ultimi anni l’azienda cinese Xiaomi ha avuto un vero e proprio exploit in tutto il mondo, grazie soprattutto alla sua politica aziendale di lanciare molti device all’anno e tutti con ottimo rapporto qualità-prezzo, come per esempio il tanto amato Redmi Note 7.

L’azienda però, nonostante punta forte sul settore degli smartphone, non tralascia anche altri, come quello dei wearable, e quello dei computer, tanto che sta per lanciare il nuovo Mi Notebook Pro, che si rinnova notevolmente dai modelli precedenti. Scopriamolo meglio.

Il nuovo Xiaomi Mi Notebook Pro

Per quanto riguarda il display, le dimensioni rimangono le stesse dei precedenti, anche se cambiano alcuni dettagli, nello specifico è presente una gamma di colori che passa dall’originale 72% NTSC al 100% sRGB; la luminosità è ancora di 300 nit mentre a protezione dello schermo abbiamo un pannello Gorilla Glass, che assicura maggiore protezione da eventuali cadute.

La più grande novità però è senza dubbio quella del comparto hardware interno. E’ presente il nuovo processore Intel Core i7, di decima generazione, e una configurazione delle memorie da 16 GB di RAM DDR4 a 2666 MHz Dual Channel. Inoltre, anche il sistema di raffreddamento è stato migliorato: ora l’area per la dissipazione del calore è più ampia e dovrebbe offrire temperature più basse (durante i momenti di forte utilizzo) rispetto alle precedenti generazioni.

Xiaomi Mi Notebook Pro è possibile acquistarlo per ora soltanto sulla piattaforma di crowdfunding YouPin, al prezzo di 6999 yuan (886€) per la sola configurazione da 16 GB di RAM e con grafica GeForce MX250. In Italia ancora non è disponibile né sul sito né sui negozi, ma non dovrebbe mancare molto al suo arrivo.