La casa della mela morsicata, Apple, ha presentato i suoi nuovi melafonini da oramai più di un mese. iPhone 11 e iPhone 11 Pro risultano essere degli smartphone pazzeschi. In particolare, iPhone 11 Pro risulta essere il primo iPhone ad essere dotato di un particolare display OLED che gli permette di raggiungere una luminosità 1.200 nit quando si guardano contenuti HDR. A distanza di un mese dalla sua uscita, anche YouTube introduce il supporto ai video HDR per il nuovo iPhone. Scopriamo tutti i dettagli.

Nelle scorse ore la nota applicazione iOS di YouTube si è aggiornata portando una serie di novità sostanziali. Tra tutte, ve ne è una che risulta essere particolarmente interessante per i possessori dei nuovi iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. L’applicazione aggiunge finalmente il supporto i video HDR per i nuovi melafonini.

YouTube: HDR ora anche su iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max

C’è voluto un po’ di tempo ma ne è valsa sicuramente la pena. Da ora in poi i contenuti HDR di YouTube potranno essere goduti anche attraverso il fantastico display XDR dei nuovi iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. Bisogna dire che la differenza rispetto a prima risulta essere davvero consistente. Ricordiamo che è stato aggiunto solo il supporto per i nuovi iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. iPhone X e iPhone XS, infatti, erano già supportati da tempo.

Era ora che l’applicazione YouTube si aggiornasse per i nuovi dispositivi della mela morsicata. Da ora in poi si potranno sfruttare a pieno le potenzialità dello stupendo display XDR. Quali saranno le novità che YouTube porterà con i prossimi update? Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.