L’azienda della mela morsicata, Apple, sta decisamente cambiando la sua politica in merito alla produzione dei suoi melafonini. Dopo i battibecchi tra Cina e Stati Uniti, produrre l’intera linea di iPhone nel paese orientale risulta essere un rischio davvero grosso per la casa. E’ a ragione di ciò che questa sta cercando di spostare parte della sua catena produttiva in India.

L’azienda della mela morsicata, Apple, risulta essere interessata all’India da molti anni oramai. Tuttavia, solamente negli ultimi mesi abbiamo visto un crescente sviluppo delle strutture di Cupertino all’interno del paese. Non molto tempo fa vi abbiamo parlato dell’avvio della produzione di iPhone XR all’interno dell’India. Pare che la produzione massiva sia stata avviata, le prime foto degli smartphone sono apparse online. Scopriamo i dettagli.

Apple non perde tempo, ecco gli iPhone XR made in India

L’azienda della mela morsicata non sta perdendo tempo. Le prime foto degli iPhone XR made in India sono comparse online nelle scorse ore. Ciò può voler dire solamente una cosa, la produzione è già a pieno regime. Ricordiamo che Cupertino si sta servendo dei nuovi stabilimenti Foxconn per la produzione dei nuovi device. In futuro potrebbero essere prodotti all’interno del paese anche altri device di fascia alta.

I primi iPhone XR made in India saranno indirizzati esclusivamente al mercato locale. In futuro, però, Apple ha intenzione di esportare i dispositivi anche in altri paesi, Europa compresa. Decisamente una mossa astuta da parte del colosso di Cupertino. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.