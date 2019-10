Fortnite Capitolo 2 è stato rilasciato da pochissimo tempo e ha già riscosso un enorme successo tra i videogiocatori. Siamo di fronte ad uno dei periodi più floridi per il noto videogioco di Epic Games. Il battle royale è completamente cambiato, dalle armi alle meccaniche di gioco. Ecco quale è lo strambo oggetto che Epic Games ha deciso di introdurre questa volta all’interno della mappa.

Come già detto, Fortnite Capitolo 2 ha segnato un nuovo inizio per il titolo di Epic Games. Le armi all’interno del gioco sono state completamente riviste. Tra le tante cose, è stata introdotta la possibilità di pescare. E’ proprio su di questa feature che si basa il nuovo particolare oggetto introdotto all’interno del battle royale. Scopriamolo insieme.

Fortnite: ecco il pesce in rarità mitica

Ebbene sì, grazie alla pesca, su Fortnite sono arrivati i pesci. Fin dal lancio del nuovo capitolo è stato possibile trovare in giro per le acque ben tre tipi differenti di pesci. Parliamo di consumabili che danno diversi punti salute agli utenti che li utilizzano. Da oggi, a questi tre pesci se ne aggiunge un altro decisamente più particolare, il pesce d’oro. Questo può essere trovato solo pescando e può essere lanciato contro i giocatori per ucciderli istantaneamente. L’oggetto risulta essere in rarità mitica.

Non è la prima volta che vediamo oggetti così particolari all’interno del noto battle royale di Epic Games. Gli utenti si sono già lamentati per l’elevata potenza dell’oggetto. Al momento la casa non ha ancora proferito parola in merito alla faccenda. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.