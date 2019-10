Hyperloop, come funziona e perché cambierà il modo di viaggiare?

Il modo di viaggiare potrebbe presto cambiare grazie a Hyperloop, una tecnologia di trasporto via terra che prevede lo spostamento di persone e oggetti tra le città in “treni” che viaggiano su binari magnetizzati in tubi a vuoto che scorrono sopra o sotto terra. Questo oltre a rendere estremamente veloce il viaggio, risparmiando notevolmente tempo rispetto ai treni normali, e anche ottimo per salvaguardare l’ambiente, in quanto è ad emissioni zero.

Per decenni, l’Hyperloop è stato oggetto di fantascienza. Ma i progressi nella tecnologia e le continue ricerche di mezzi di trasporto migliori hanno portato il passaggio dalla fantasia alla realtà. Portarlo sulla corsia preferenziale è un obiettivo abbracciato da imprenditori come Elon Musk, società di tecnologia dei trasporti come Virgin Hyperloop One e Hyperloop Transportation Technologies e molte città in tutto il mondo.

Il grande successo che avrà Hyperloop

Numerosi esperti e sostenitori ritengono che l’hyperloop potrebbe davvero rivoluzionare il modo in cui viaggiamo affrontando molte delle problematiche legate ai trasporti di oggi.

“Ho la sensazione che l’hyperloop accadrà assolutamente”, ha dichiarato Devin Liddell, principale futurista della società di design Teague di Seattle. “Pensa ai problemi di traffico emergenti in alcune delle più grandi città degli Stati Uniti. Yuck. Abbiamo bisogno di un nuovo sistema come questo perché i nostri sistemi attuali sono terribili. Questa è una soluzione migliore.”

Il primo sistema per il trasporto di passeggeri sarà probabilmente realizzato in India o negli Emirati Arabi Uniti, anche se molto probabilmente, come già progettato, ne arriverà uno anche in Italia e uno in Canada, che collegherà Toronto e Montreal in meno di 40 minuti di viaggio.