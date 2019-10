Nell’era dell’acquisto online, ormai sempre più spesso si comprano su internet anche viaggi e vacanze, affidandosi ad agenzie di viaggi online. Cresce quindi anche questo settore della vendita su internet ed al suo interno si registra un notevole aumento dell’acquisto di alcuni tipi di vacanze e pacchetti, come ad esempio le crociere, il cui primato di vendita online spetta a Ticketcrociere.it

Ticketcrociere leader nel settore

Tra le varie agenzie che propongono la vendita di crociere online vi è la Taoticket S.r.l., l’agenzia di viaggi leader in Italia nella vendita di crociere online. La società nacque nel 2008 a Genova ed è sul mercato italiano con il marchio Ticketcrociere.

Questa agenzia online ha raggiunto il suo primato grazie allo sviluppo di strumenti e app all’avanguardia e con un sito web in sei lingue (italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco e cinese), in questo modo l’agenzia non solo tiene saldo il suo primato nazionale, ma guarda anche all’estero, continuando la sua espansione fuori dai confini italiani. Questo suo impegno gli è infatti già valso, negli ultimi 10 anni, il premio come miglior agenzia online per il mercato italiano dalle compagnie di crociera.

Secondo quanto affermano i portavoce dell’agenzia, il segreto del successo di Ticketcrociere risiede nella possibilità di acquistare pacchetti crociera in trenta diverse valute internazionali, con transazioni sicure ed un’esperienza dei compratori fluida, intuitiva e semplice.

La difficoltà nell’acquistare una crociera online: le variabili d’acquisto

Questo fa si che l’acquisto di una crociera, spesso complicato per le sue molte variabili di scelta, diventi equiparabile all’acquisto di un volo, una stanza d’hotel, ovvero le categorie molto diffuse di acquisti online per quanto riguarda i viaggi. Fino ad ora infatti per viaggi come le crociere il canale preferenziale rimane l’agenzia di viaggi tradizionale.

Per acquistare una crociera molte sono le variabili che entrano in gioco. Si parte da circa 20 tipi di cabine, tra yacht club, suite, esterne, con balcone, interne, cabine a prua, a poppa, vicine o lontane dagli ascensori, e questi sono solo alcuni esempi. Poi vanno considerate le diverse tariffe, i pacchetti, le politiche di sconto per chi acquista online, i codici sconto per i membri dei loyalty program delle compagnie di navigazione.

Ed è proprio per questa grande variabilità che solo il 10% del prodotto viaggia su e-commerce, il restante 90% è venduto dalle agenzie di viaggi tradizionali. Il responsabile Qualità e Produzione di Ticketcrociere, Andrea Barbaro, ha affermato che queste “Sono percentuali che si mantengono costanti nel tempo; per quanto ci riguarda, siamo partiti dal 5% tre anni fa e adesso siamo allineati alla media del 10%, con picchi del 12%. Quello che sta facendo la differenza, anche a livello di reputazione, è che offriamo l’e-commerce per tutte le valute internazionali, circa 30. Le principali sono euro, dollaro, sterlina e yuan, la moneta cinese”.

Il segreto del successo di Ticketcrociere; semplicità e sicurezza

La semplicità e l’intuitività dell’esperienza di acquisto su Ticketcrociere, ha dunque fatto in modo che il suo volume di affari sia cresciuto notevolmente, permettendo al sito di raggiungere i picchi di acquisto del 12%. Questo grazie ad un percorso semplice che guida all’acquisto e alla sicurezza delle transazioni in 30 diverse valute.

Un aspetto quello delle transazioni online, che ha fino ad ora frenato l’acquisto di crociere online nel mercato italiano. Come spiega Barbaro “è questione di cultura; gli italiani sono legati all’acquisto tradizionale, preferiscono parlare e trattare. Nonostante la nostra azienda abbia visibilità maggiore in Italia, in percentuale l’e-commerce funziona molto di più all’estero. Le cose però stanno cambiando: le transazioni online sono diventate molto sicure, ancor più dal 14 settembre scorso, con l’obbligo di inserire ulteriori codici di sicurezza nelle operazioni online”. Per adeguarsi alle richieste italiane, l’e-commerce proposto da Ticketcrociere offre due strade: l’acquisto immediato con carta di credito; la possibilità di pagare mediante bonifico che di fatto lascia opzionata una cabina per 2-3 giorni, fino all’arrivo del pagamento.

Un utilizzo semplice, chiaro e sicuro del sito, ed il suo sguardo verso il mercato internazionale, sono dunque il segreto di Ticketcrociere.