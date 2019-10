L’azienda della mela morsicata, Apple, ha fatto centro con gli smartphone lanciati quest’anno. iPhone 11 e iPhone 11 Pro stanno registrando dei dati di vendita davvero impressionanti. Non ci sono dubbi sul fatto che questi continueranno a vendere a dismisura anche nei primi mesi del 2020. Sarà proprio quest’anno, uno dei più importanti per la storia di iPhone. A confermarlo, l’oramai noto Benjamin Geskin.

Ebbene sì, si inizia già a parlare degli iPhone del prossimo anno. Non si perde neanche un minuto, i rumor sono sempre pronti dietro l’angolo. Nelle scorse ore, il noto Benjamin Geskin ha deciso di parlare in merito a quelle che potrebbero essere le caratteristiche chiave dei nuovi smartphone di Cupertino. Andiamo a scoprire insieme i primi dettagli.

Apple: iPhone 12 sarà dotato di una nuova antenna

I nuovi iPhone supporteranno finalmente la connettività 5G. Come al solito Cupertino arriva decisamente in ritardo rispetto alla concorrenza. Geskin è convito che Apple utilizzerà un nuovo tipo di antenna sui nuovi smartphone. Le classiche bande in plastica, inoltre, verranno sostituite con altre di un materiale differente ancora ignoto. I nuovi device avranno un design decisamente differente rispetto A quello degli attuali modelli presenti in commercio. Si parla di una riduzione del notch consistente.

Siamo certi che Apple farà di tutto per catturare l’attenzione dei clienti. Quest’anno è stato l’anno in cui l’azienda ha deciso di puntare maggiormente sulle caratteristiche tecniche. L’anno prossimo sarà incentrato, invece, principalmente sull’aspetto estetico dei device. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.