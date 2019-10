Apple continua a non smentirsi. Nelle scorse ore, l’azienda ha rilasciato una nuovissima beta di iOS 13.2. Parliamo, ovviamente, della tanto attesa beta 4. Questa risulta essere una esclusiva per gli sviluppatori, tuttavia, presto potrebbe essere resa disponibile anche per gli iscritti al programma di beta testing. Quali saranno le novità introdotte dalla nuova versione?

iOS 13 risulta essere uno dei sistemi operativi della mela morsicata più riusciti di sempre. Pare che Apple sia riuscita ad attirare l’attenzione degli utenti con le feature introdotte. Tuttavia, il sistema operativo risulta essere ancora poco affidabile sotto alcuni punti di vista. E’ a ragione di ciò che Cupertino ha deciso di rilasciare una serie di aggiornamenti software per sopperire alle problematiche. Ci sarà riuscita?

Apple iOS 13.2: ulteriori correzioni di bug con la beta 4

Sembra che i bug all’interno di iOS non abbiano mai fine. Fin dai primi momenti dopo il lancio, numerosi utenti hanno lamentato una serie di problemi abbastanza gravi con il nuovo sistema operativo della mela morsicata. Apple sta cercando di fare di tutto per mettere fine una volta per tutte alle varie problematiche. Ci riuscirà? La beta 4 di iOS 13.2 non porta in campo novità sostanziali. Pare, infatti, che Cupertino abbia rilasciato l’update solamente per apportare diverse correzioni di bug e per migliorare la stabilità del sistema.

Ricordiamo che attualmente solo gli sviluppatori possono scaricale la beta 4 di iOS 13.2. Come già detto ad inizio articolo, però, è possibile che a breve l’azienda renderà disponibile la release anche per coloro che sono iscritti al programma di beta testing. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.