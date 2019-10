Come ogni anno, anche stavolta gli appassionati farebbero bene a tenere d’occhio le offerte previste su vari prodotti di elettronica per il periodo del Black Friday. C’è da aspettarsi qualche giorno di sconti, offerte e promozioni davvero interessanti; ma cerchiamo di fare un po’ il punto della situazione. Può essere infatti interessante sapere cosa è successo durante il Black Friday 2018, in modo da essere sempre pronti a scovare le migliori offerte proprio nel momento in cui fanno la loro comparsa negli store digitali, dandoci la possibilità di mettere in atto una sorta di “piano d’azione”.

Un’occhiata al Black Friday di Amazon dell’anno scorso potrebbe darci un’idea di cosa ci aspetta quest’anno

In particolare, vale la pena dare un’occhiata alla piattaforma forse più cliccata e rappresentativa del periodo del Black Friday, ovvero Amazon. Il gigante dell’e-commerce è infatti in procinto di abbassare i prezzi su diverse categorie di prodotti e può fare la differenza essere pronti in tal senso per accaparrarsi qualcosa di utile ad un prezzo davvero irripetibile.

Il Black Friday del 2018 è infatti stato un anno eccezionale per Amazon, che è stata in grado di abbassare notevolmente i prezzi su una gamma davvero enorme di gadget e altri dispositivi elettronici, ma non solo. Un anno fa, il Black Friday 2018 è iniziato venerdì 23 novembre e Amazon si è fatta trovare prontissima per l’occasione. In primo luogo, Amazon ha dato inizio agli sconti con una settimana di anticipo, iniziando il Black Friday venerdì 16 novembre. Se anche quest’anno dovesse seguire la stessa tattica, potremmo già iniziare a trovare qualcosa di interessante dal 22 novembre.

Tantissimi prodotti a prezzi ridotti: perchè non approfittarne per i regali di Natale?

Per quanto riguarda i prodotti in vendita, i dispositivi Echo sono stati i protagonisti del Black Friday 2018, come peraltro la stessa Amazon aveva previsto: l’Echo Dot era infatti venduto a circa la metà del suo prezzo di listino. Ci sono stati importanti sconti anche sulla linea di prodotti Fire di Amazon, come la chiavetta 4K Fire TV, scontata di circa un quarto del suo prezzo base. I laptop hanno avuto anch’essi un ruolo da protagonisti nel Black Friday di Amazon dell’anno scorso, senza contare alcune interessanti offerte per quanto riguarda il mondo console, come PlayStation 4 di Sony, Xbox One di Microsoft e Nintendo Switch.

Con l’edizione 2019 dietro l’angolo, vale quindi la pena ipotizzare cosa potrebbe avere in serbo Amazon quest’anno. Come l’anno scorso, Amazon riserverà le sue offerte più importanti per i propri prodotti: Amazon Echo e Fire TV in primis. Sembra il caso di tenere d’occhio anche prodotti come i Kindle e-reader, come il recente Kindle Oasis e il sempre popolare Kindle Paperwhite. Come da norma per questi eventi, i clienti Amazon Prime avranno una “corsia preferenziale” per quanto riguarda le offerte più accattivanti.