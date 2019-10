Qualche giorno fa vi abbiamo parlato di quello che sarebbe potuto essere lo Starter Pack della prima stagione del nuovo capitolo di Fortnite. Ebbene sì, l’aggiornamento 11.01 del battle royale, rilasciato nelle scorse ore da Epic Games, ha confermato i sospetti dei dataminer. Quello visto qualche giorno fa sarà effettivamente lo Starter Pack della nuova Stagione di Fortnite.

Non ci sono più dubbi a riguardo, lo Starter Pack della Stagione 1 del Capitolo 2 di Fortnite è stato ufficialmente svelato. L’aggiornamento 11.01 ha introdotto nei codici di gioco tutte le informazioni necessarie in merito al nuovo pacchetto in arrivo all’interno del negozio del gioco. Andiamo a scoprire insieme i dettagli.

Fortnite: ecco in cosa consisterà lo Starter Pack della nuova Stagione

Nuovo capitolo, nuovo Starter Pack. Quello della prima Stagione del Capitolo 2 di Fortnite avrà un oggetto mai visto prima in questo tipo di pacchetti, un piccone. Ebbene sì, non solo sarà presente la consueta Skin con il suo dorso decorativo, ma anche un piccone a tema. Non potranno mancare, poi, i consueti 600 V-Bucks in regalo. Al momento non sono stati resi noti i dettagli in merito alla rarità della Skin, tuttavia, si sospetta che questa sarà blu. Incognito rimane, anche il possibile prezzo.

Attualmente, negli store è ancora presente lo Starter Pack della vecchia stagione. Rimangono pochissimi giorni per accaparrarselo, a breve, infatti, sarà sostituito da questo nuovo pacchetto. Nonostante non si sappia con certezza, è molto probabile che il costo del pacchetto rimanga sempre lo stesso, 4,99 euro. Il bundle rimarrà nel negozio per tutta la durata della stagione. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.