Un’équipe di archeologi ha portato alla luce due mummie nella Valle dei Re, l’antico cimitero in cui è sepolto il re Tutankhamon e altri reali egiziani. Lo ha affermato il ministero delle Antichità egiziano. Durante una conferenza stampa, il ministero egiziano ha chiarito che non sono state trovate tombe reali.

Oltre alle mummie, nelle vicinanze sono stati trovati numerosi laboratori che rivelano più in dettaglio la vita degli operai che hanno costruito il maestoso complesso, situato vicino alla città di Luxor. Le nuove scoperte rivelano aree di deposito per le attrezzature dei lavoratori, scritti che parlano della loro vita e persino un manufatto insolito che potrebbe essere stato usato per spostare mobili.

Storia di un complesso cimiteriale

Il complesso ora scoperto comprende officine utilizzate per colorare la ceramica, realizzare mobili, pulire l’oro e creare gioielli per adornare le sepolture dell’élite egiziana, ha affermato il leader del team di scavo Zahi Hawass, anche ex ministro egizio delle antichità, affermando che la produzione di ceramiche avveniva su “scala industriale”.

Questi risultati aiuteranno gli archeologi a comprendere meglio la vita e il lavoro di coloro che hanno costruito il complesso e le tombe, ha detto Hawass. “Questa è una svolta senza precedenti. Finora, tutto ciò che sapevamo [sulla regione di Luxor] era legato alle tombe stesse, ma la nuova scoperta ci consentirà di fare luce sugli strumenti e sulle tecniche utilizzate per produrre le bare e i mobili effettivi collocati nelle sepolture”, ha dichiarato Hawass in una nota.

L’attuale ministro egiziano delle antichità, Khaled al-Anani, ha affermato di non aver escluso la possibilità di trovare tombe reali. “Speriamo che un giorno potremo trovare tombe reali o private nella Valle. Gli scavi dovrebbero durare più anni“, ha detto il funzionario egiziano.

Negli ultimi mesi, l’Egitto ha annunciato una serie di antiche scoperte, nella speranza di animare l’industria turistica del Paese, la sua principale fonte di reddito nazionale. Il settore è stato colpito duramente negli ultimi dieci anni dall’instabilità a seguito del tumulto popolare del 2011, che ha rovesciato il dittatore di lunga data Hosni Mubarak.