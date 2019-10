Apple Pencil risulta essere uno degli accessori più amati mai presentati dalla casa della mela morsicata. Questo ha rivoluzionato il modo di utilizzare gli iPad. L’iconico accessorio è arrivato alla seconda generazione, tuttavia, presto potrebbe essere presentata una nuova versione. Quali saranno le sue caratteristiche?

Cupertino si dimostra sempre molto attenta ai dettagli. Apple Pencil di seconda generazione è stata considerata da molti come un vero e proprio portento. Tuttavia, pare che la casa della mela morsicata non sia ancora soddisfatta del suo lavoro. Molto presto potrebbe vedere la luce un nuovo modello dell’icona matita. Questa potrebbe avere caratteristiche davvero premium. Andiamo a scoprire insieme il nuovo brevetto presentato da Apple a riguardo.

Apple: display sulla nuova matita per iPad Pro?

Nonostante Apple Pencil di seconda generazione sia stata presentata solamente un anno fa, pare che Cupertino stia già pensando ad un nuovo modello. Nelle scorse ore, l’azienda ha presentato un ambizioso brevetto che mostra una matita dotata di un display LED o LCD in prossimità della punta. Non c’è bisogno di dire che il progetto risulta essere davvero interessante, il display potrebbe servire per indicare alcune informazioni in merito all’utilizzo dell’accessorio.

Bisogna dire che trattandosi di un brevetto, non sappiamo se Apple deciderà mai di portarlo a termine. Ciò che risulta essere certo è che il colosso di Cupertino è al lavoro su un nuovo modello dell’iconica matita per iPad Pro. Non molto tempo fa, infatti, vi abbiamo parlato di un altro brevetto riguardante l’accessorio. Quale saranno le caratteristiche finali della nuova Apple Pencil? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.