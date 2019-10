Ultimamente si sta parlando molto degli AirPods e della presunta terza generazione che dovrebbe debuttare a breve. I dubbi in merito risultano essere sempre meno, pare proprio che gli auricolari true wireless Apple di terza generazione arriveranno a breve. Nelle scorse ore, sono comparsi online i primi accessori per il nuovo dispositivo in arrivo. Di che si tratterà?

Gli AirPods risultano essere un vero e proprio emblema della casa della mela morsicata. Questi risultano essere gli auricolari true wireless più amati in assoluto dagli utenti. La terza generazione promette di fare grandi cose. Il nuovo design e una feature in particolare saranno i punti di forza del dispositivo. Quando ricadrà l’uscita ufficiale?

Apple: sono questi i primi accessori per gli AirPods Pro?

Pare che i nuovi auricolari della mela morsicata seguiranno le orme degli iPhone 11 Pro. Stando a quanto dichiarato da varie fonti, i nuovi AirPods di terza generazione si chiameranno “AirPods Pro”. Questi saranno decisamente differenti dal punto di vista estetico rispetto agli attuali modelli in commercio. A conferma di ciò, nelle ultime ore, sono comparse online una serie di immagini ritraenti quelli che sembrano essere a tutti gli effetti gli accessori dei nuovi auricolari.

Il produttore che ha pubblicato le immagini è ESR. L’accessorio in questione risulta essere un case protettivo. Questo mostra quelle che dovrebbero essere le forme della nuova custodia di ricarica. Come possiamo vedere, il case risulta essere decisamente più schiacciato e allungato rispetto a quella degli attuali modelli. L’accessorio è già acquistabile online. Sarà che il device verrà reso disponibile a breve? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.