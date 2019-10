Come ben saprete, Apple ha recentemente deciso di aggiornare la sua gamma di MacBook Pro 13”. Ora, la versione entry level della gamma viene proposta anch’essa con processori quad-core e Touch Bar. Il tutto, allo stesso prezzo della generazione precedente. Nelle scorse ore, il famoso portatile è diventato ancora più conveniente grazie ad una succulenta promozione di Amazon.

Ebbene sì, Amazon non si smentisce mai. Nonostante il nuovo MacBook Pro 13” sia stato lanciato solo un paio di mesi fa, questo risulta essere già in forte sconto sulla nota piattaforma di e-commerce. In questo articolo andiamo a scoprire nei dettagli l’interessante promozione.

Apple: MacBook Pro 13” a 1299 euro su Amazon

Il nuovo MacBook Pro 13” entry level risulta essere il device perfetto per coloro che voglio avere qualcosa di potente senza però spendere un occhio della testa. Il nuovo MacBook Pro 13” monta un processore quad-core a 1,4 GHz e 8 GB di Ram. Il prezzo di listino per la variante con memoria interna da 128 GB è di 1549 euro. Amazon propone il modello allo strabiliante prezzo di 1299 euro. Parliamo di una riduzione di ben 250 euro rispetto al prezzo di listino.

Sono in offerta entrambe le varianti grigio siderale e argento. L’offerta risulta essere a tempo limitato. Il prezzo dei dispositivi potrebbe, quindi, cambiare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati, di approfittare della promozione il prima possibile per evitare che le scorte a questo prezzo finiscano. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.