L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha appena rilasciato i dati in merito al suo ultimo evento live di Fortnite. Il tanto atteso evento “La fine” è stato seguito da un numero impressionante di videogiocatori. Un ulteriore record per la casa del noto titolo.

Erano diverse settimane che una grossa fetta di utenti si lamentava della monotonia del noto battle royale. Epic Games ha deciso di mettere a tacere le cattive voci con un restyling netto del suo noto videogioco. Per far ciò, però, la casa è dovuta passare da un consueto evento live. Quest’ultimo è stato un vero e proprio successo. 7 milioni di persone hanno assistito in diretta alla fine della “vecchia” mappa di gioco.

Fortnite: record su record per il fenomeno videoludico degli ultimi tempi

L’evento “La fine” è stato atteso per tutto il corso della Stagione X del noto battle royale. Questo è arrivato a sorpresa dopo una lunga agonia da parte della stragrande maggioranza dei videogiocatori. Nonostante l’attesa logorante, pare che gli utenti abbiano apprezzato la mossa di Epic Games. L’evento ha registrato un totale di 7 milioni di visualizzazioni in live su tre differenti piattaforme, Twitter, Twitch e YouTube.

Un risultato del genere risulta essere un grosso schiaffo morale per tutti coloro che da tempo continuavano a dire che il gioco era morto. L’inizio del Capitolo 2 di Fortnite ha dato il giusto boost al titolo. Questo, infatti, è ritornato allo splendore di una volta. Riuscirà, Epic Games, a mantenere alto l’interesse per tutto il corso della Stagione? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.