Huawei Nova 5T sbarca ufficialmente anche in Italia

Finalmente, anche in Italia arriverà il nuovo smartphone di media fascia Huawei Nova 5T, con ottime caratteristiche tecniche, soprattutto per le fotocamere

Huawei è senza dubbio una delle aziende principali del settore degli smartphone. Nonostante punti principalmente su device di alta fascia, come la linea P o la linea Mate, ogni tanto propone anche smartphone di media-bassa fascia, con caratteristiche comunque molto interessanti, come è il caso del nuovo Huawei Nova 5T, uno smartphone già annunciato da tempo e lanciato inizialmente in Malesia, ma che ora arriva finalmente anche nella nostra Nazione. Scopriamolo meglio.

Ecco il Huawei Nova 5T

Lo smartphone ha un display da 6,26″ full HD+ con risoluzione 1.080 x 2.340 pixel. Il processore interno è un buon HiSilicon Kirin 980 supportato da 6 Gb di RAM e da 128 Gb di memoria interna, che gli assicura ottime prestazioni anche in caso di multitasking. Il comparto fotografico è senza dubbio un punto forte di questo smartphone. Posteriormente ci sono ben quattro sensori, ognuno con compiti specifici, il più importante da 48 mp, seguito da uno da 16 mp e gli ultimi due da 2 mp con funzioni di macro-lens e profondità. Anteriormente, invece, è presente una fotocamera da ben 32 megapixel.

Per quanto riguarda la batteria ha una capienza da 3700 mAh,che assicura una durata giornaliera, e ricarica rapida da 22,5 W. Il software ovviamente è Android 9.0 Pie con possibilità di aggiornarsi in futuro ad Android Q, mentre il sensore di impronte digitali non è posto né posteriormente né integrato sotto al display bensì posizionato lateralmente.

Huawei Nova 5T è disponibile in Italia dal 23 ottobre al prezzo consigliato di 429,90€ sullo stesso sito Huawei o anche su Amazon, in tre colorazioni, Dark Black, Crush Blue o Midsummer Purple.